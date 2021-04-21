صدر حديثًا: أبيض وأسود ورمادى وعندما يتوقف الوقت جديد لطارق رفعت

صدرحديثا عن دار كتبنا للنشر والتوزيع المجموعة القصصية «أبيض و أسود و رمادي» والكتاب المجمع «عندما يتوقف الوقت» للكاتب طارق رفعت،وهو التعاون الثالث بين الكاتب ودار كتبنا بعد بعد المجموعة القصصية الثانية "لحظات".

تتناول أعمال الكاتب طارق رفعت في مجملها مشاعرنا التي لا نستطيع أن نعبر عنها بسهولة ومواقف في حياتنا، تركز القصص بصفة عامة على المرأة العربية على وجه العموم و المصرية على وجه الخصوص.

وقال الكاتب طارق رفعت للدستور "إن أعماله تتناول المرآة بصفتها منهزمة في أوقات ومنتصرة في أوقات أخرى، إلا أنها تكتشف نفسها في نهاية كل قصة، بل ونكتشف معها كيف كانت هي العنصر الذي يتمحور حوله مجتمع أنهكته الصراعات الشخصية، ولم يجد سوى المرأة ليصب غضبه عليها، لكنها لم تستسلم.

ويتابع تلمس أحداث القصص أوجاع الكثير من الأنماط النسوية المختلفة في المجتمع، من يواجهن تحديات كبرى يوميًا، من تحكمات الرجل، ونظرة المجتمع، وتدخل في حياتهن الشخصية، وتحرش، وقهر، وغيرها من الحروب الشرسة التي تخوضها بمجرد احتكاكها بالشارع.

وتسرد المجموعات القصصية الكثيرمن القصص والمواقف والمشاعر المختلفة التي تعبر عن معاناة المجتمع في العموم والمرأة على وجه الخصوص.

وأضاف الكاتب طارق رفعت أن كتابه الرابع عندما يتوقف الوقت جاء ليضم الكتب مجمعة في كتاب واحد، وهدفه إتاحة الفرصة لقراءة الثلاث كتب مجمعة.

ويضم الكتاب اثنان وثمانون شخصية وقصة مختلفة تحكى لمحة من حياتهم تجاربهم ولحظة ماذا يدور في عقولهم، عما تتحدث قلوبهم .. خلف الوجوه والابتسامات .. تكمن أكوان و أسرار.. و بالكلمات تسرد كل تلك الأسرار.

«وتعد مجموعة "أبيض و أسود و رمادي» هي العمل السادس في مشوار«طارق رفعت الأدبي

جدير بالأشارة ان "طارق رفعت" روائي مصري من مواليد 1980، يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وله 3 روايات منشورة باللغة الإنجليزية و دخل عالم النشر باللغة العربية عام 2018 مع أول مجموعة قصصية قصيرة "شفاه صامتة و قلوب تتحدث" و تلتها "لحظات في عام 2019 ثم أخر كتابين "أبيض و أسود و رمادي " و الكتاب الذي جمع فيه الثلاث كتب " عندما يتوقف الوقت"."

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