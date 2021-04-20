محاضرات متنوعة في ثقافة البحر الأحمر

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر، حيث عقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "الحوار الثقافى للتواصل البناء" بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المشتركة.

وتحدث عبد المنعم عبد الله قائلا الحوار لغة و يعرف بأنه حوار يجري بين شخصين أو أكثر حول موضوع معين، للوصول لهدف معين، أما ثقافة الحوار فتعني قبول الآخر بما هو عليه من اختلاف ديني أو مذهبي أو عرقى أو سياسي، واحترام التعددية عند الاستماع للطرف الآخر ولآرائه، ويعد الحوار ثقافة لأنه مبني على مجموعة من الأسس والآداب التي تجعل منه أداة تواصل هادفة، تقرب الأشخاص من بعضهم وتزيد من التواصل الثقافي في مختلف المجالات، وتزيد من تقبل الآخر، وترتقي بجميع الأطرافِ المتحاورةِ.

كما نفذ بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "المخدرات اضرارها وكيفية مكافحتها" وتحدث محمود عبدالرحمن قائلا: تعد مشكلة المخدرات حاليا من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم، وتسعى جاهدة لمحاربتها لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والإجتماعية والإقتصادية والأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو طبقة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، كما ظهرت مركبات عديدة جديدة لها تأثير واضح علي الجهاز العصبي والدماغ.

وبث بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة اونلاين عن "دور المجتمع فى رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة" قدمها عبدالسلام على مدير عام مركز الاعلام سابقا قائلا: ذوى الاحتياجات الخاصة هم الذين اكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاعاقة منذ ولادتهم والاعاقة سواء ذهنيه او جسدية او عقليه وما شابه ذلك والله سبحانه وتعالى بقول فى كتابة العزيز "ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج" رفع الله سبحانه وتعالى الحرج منهم، كما أعدت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "دمج ذوي الاحتياجات في المجتمع"، القاها محمود عبد الستار، وتحدث عن أشكال دمج ذوي الاحتياجات المجتمع من خلال توفير أدوات تسهل تقديم الخدمات لهم.