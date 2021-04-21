«تموين بورسعيد»: استلام 125 طن قمح من المزارعين فى أول أيام «الحصاد»

صرح ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، بأن إجمالي توريد واستلام الأقماح من المزارعين، صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 125 طن قمح، وذلك بناءً على تقرير ممدوح رمضان، مدير صيانة الحبوب بالمديرية.

وأعلن «ثابت» ، بدأ موسم توريد القمح في الشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم الحصاد، مؤكدًا على اختلاف السعر حسب درجة النقاء، وأنه تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيرًا إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

وأكد أن إجراءات التسليم تتم فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتي تعمل من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ4 مساءً، بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وفي وقت سابق، تفقد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، العمل داخل مطحن شرق الدلتا بمنطقة القابوطي، وذلك لمتابعة سير العمل ومدى جاهزية المطحن لاستقبال موسم توريد الأقماح لعام 2021.

وقال «ثابت»، إن سعر توريد أردب القمح لعام 2020/2021، بلغ 725 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و715 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و705 جنيهات لدرجة نقاوة 22.5، وذلك من خلال صومعة شرق الدلتا بالقابوطي بمنطقة السيد متولي.

وأشار وكيل تموين بورسعيد، إلى أنه تم تشكيل لجنة تقوم بالمتابعة اليومية لمواجهة أي معوقات أو مشكلات يتعرض لها المزراعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة، وكذلك متابعة المطاحن والصوامع بصورة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها خلال موسم توريد الأقماح لعام 202.

وشدد على مسئول المطحن والقائمين عليه باتباع الطرق السليمة، ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية بالتعقيم المستمر، وذلك لمواجهة فيروس كرونا، وشدد على استلام وحفظ القمح بدرجاته المختلفة، والعناية بأماكن التخزين.