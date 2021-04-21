سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 21-4-2021

ارتفعت مؤشرات البحث على “جوجل” عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء الموافق 21-4-2021، ولديكم في التقرير كافة أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، اليوم الأربعاء، ويتضمن التقرير أسعار الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، وهي "البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى cib، والبنك المركزى المصرى".

ويمكن للقارئ المصرى والعربي التعرف على كافة أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تطورات الأسعار في السوق المصرفي المصري، عن طريق التقرير الذي ينشر بشكل يومي، والذي يحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات، التي يبحث عنها المواطنين على مؤشر البحث جوجل، يوميا.

تعرف على آخر تطورات سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء

لديكم خلال التقرير التالي كافة أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في العديد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، كما هو موضح بالتالي:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى اليوم

بلغ سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء الموافق ٢١-٤-٢٠٢١، في البنك الأهلى المصرى "الحكومي"، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٤.١٨٩١ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

وصل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولى cib، اليوم الأربعاء الموافق ٢١-٤-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩٥١ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء الموافق ٢١-٤-٢٠٢١، في بنك مصر "الحكومى"، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم

بلغ سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء الموافق ٢١-٤-٢٠٢١، فى البنك المركزى المصرى، عند الشراء ٤.١٦٦٠ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٤.١٩٨٦ جنيه مصرى.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل عن اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وفقا لآخر تطورات السوق المصرفي المصري داخل البنوك، ونستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن كافة أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى، ويمكن للمواطنين التعرف على أسعار العملات من خلال التقرير الذي ينشر يوميا.