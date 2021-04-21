حنان مطاوع تكشف سر طارق لطفى فى «القاهرة كابول»

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “القاهرة كابول” زيادة تجبر الشيخ رمزي الذي يقدمه الفنان طارق لطفي، حيث يسعى لفرض سيطرته على العالم والثأر من قتلة ابنه المنصور، وتشهد الحلقة تحركًا للمرة الأولى من “منال” التي تقدم شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، حيث تدلي للمرة الأولى بمعلومات عن طارق لطفي وعن حديثها معه خلال الفترة الماضية، من خلال لقاء خالد الصاوي بحنان مطاوع في مكتب أمن الدولة.

الحلقة الثامنة من القاهرة كابول

تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل “القاهرة كابول” بشك "على" فى "الشيخ أسامة" بائع الكتب فى القهوة وأنه وراء محاولة قتل صديقه "أنور" الذي أعلن إلحاده خلال الحلقات الماضية، ويبحث عنه في القهوة ولكنه لا يجده وفي النهاية يجده في المستشفى يزور أنور وخارج المستشفى.

يلتقى الضابط "عادل" الذي يقدم دوره الفنان خالد الصاوي بمكتبه بأمن الدولة الفنانة حنان مطاوع وتحكي عن المراسلات السرية الأخيرة بينهما عبر الإيميل، وهي المرة الأولى التي تدلي بمعلومات عنه، ويحكي عادل عن تورط الشيخ رمزي في قتل صديقهما، ويحاول الخروج منها بمعلومات من أجل السيطرة على التنظيم وخطواته في الفترة القادمة، وهو ما تمتثل له وتحاول المساعدة بعد فقدها الأمل في الرجوع عن طريق الإرهاب.

أبطال وصناع القاهرة كابول

يشارك في بطولة مسلسل “القاهرة كابول” مجموعة كبيرة من النجوم مع النجم طارق لطفي، حيث يشارك كل من الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، شيرين، إيناس كامل، رشدي الشامي، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل القاهرة كابول يعرض على قنوات الحياة وسي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتبدأ الإذاعة الأولى له في تمام الثامنة إلا ربع مساء عبر قناة الحياة، ويعاد مرتين يوميا على أن يعاد 4 مرات على قناة الحياة دراما و4 مرات على سي بي سي دراما و3 مرات على سي بي سي العامة.