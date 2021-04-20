الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تناقش كيفية الاستخدام الأمثل لمواقع الإنترنت بالبحر الأحمر

ثقافة البحر الاحمر
ثقافة البحر الاحمر

نظم قصر ثقافة أبو رماد محاضرة أونلاين بعنوان "كيفية الإستخدام الأمثل لمواقع الإنترنت والإستفادة منها" حاضرها الدكتور محمود أحمد، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر.

وقال محمود أحمد أن الإستخدام الصحيح لمواقع التواصل الإجتماعي يُعد أداة تواصل قوية وإيجابية بين جميع الأشخاص، كما أنه يساعد في تطوير أسلوب حياة البشر، ولكي يتم الإستخدام الصحيح لهذه المواقع ينبغي الإلمام بكل الأسياسيات التي تتعلق بالأمان الرقمي في هذه المنصات، خاصة في ظل إستمرار مخاطر إنتهاك الخصوصية والإطلاع  على البيانات والإختراق، كما أنه من المهم أن يحرص الفرد عل عدم الإفراط في إستخدام الإنترنت دون تحقيق فائدة حيث يُفضل عدم اللجوء إلى استخدامه إلا عند الضرورة.

اختتم قصر ثقافة الغردقة أعمال ورشة الفنون التشكيلية لنشاط الرواد الموهوبين والمتضمنة تصميم أشكال فنية من الإكسسوارات وفانوس رمضان بإستخدام خرز لولي وكريستال معدن.

كما نظمت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية أونلاين لطباعة الاستنسل مع المدربة ميرفت مبارك سالمان، حيث قامت بعمل طباعة نموذج الاستنسل علي شكل طائر بإستخدام الإسفنج واللون الذهبي المائي علي لوح خشب.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر جمال إسماعيل قام من خلالها بإلقاء مجموعة من قصائد الفصحى منها قصيدة من وحى أمي و قصيدة من وحى السادس من أكتوبر.

أما بيت ثقافة القصير فقد أقام محاضرة أونلاين بعنوان "أثر الإهتمام  بذوى الاحتياجات الخاصة" ألقتها سميحة أبو الحمد، موضحة أن الدولة تهتم إهتماما بالغا بذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم في التغلب النفسي والعلمي على إعاقتهم، والقيام بالعديد من المهام لكي يشغل العديد من هذه الفئات مواقع وظيفية مختلفة، ويساهمون على قدر إمكاناتهم في تقدم المجتمع.

يأتي ذلك ضمن فعاليات قصور الثقافة التي تقيمها في القاهرة والمحافظات.

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