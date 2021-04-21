محافظ بني سويف يُكرًم 15 من النماذج النسائية الناجحة (صور)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، الفعالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة تحت شعار " سيدات من ذهب"، لتكريم عدد من النماذج النسائية المتميزة في العديد من المجالات المختلفة.

يأتي ذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة والدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب، ولفيف من عضوات المجلس القومي للمرأة ببني سويف.

وأثنى المحافظ على الدور الكبير الذي تقوم بها المرأة المصرية بشكل عام والسويفية على وجه الخصوص، لافتا إلى أن المراة المصرية تتميز عن نظيرتها في المجتمعات الأخرى بأنها "السيدة " التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة من خلال النجاح في أداء رسالتها تجاه أسرتها وأولادها وبنفس القدر والكفاءة حققت التميز والاجتهاد في عملها ومسيرتها المهنية والوظيفية وهو ما ليس بغريب على المرأة المصرية التي حكمت مصر والعالم منذ آلاف السنين.

وأكد أن تكريم اليوم ليس تكريما لأشخاص بل تكريما لنماذج عديدة موجودة في كل بيت مصري لأمهات عظيمات وسيدات فضيليات قدمن ولازلن يقدمن المثل والقدوة في حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرتها ومجتمعها ، مشيرا إلى أن أبراز تلك النماذج المضيئة وتصديرها للمجتمع كنماذج ناجحة هى الهدف من التكريم ليكون باعثا ومحفزا لاستمرار تلك النماذج من خلال دعمها معنويا وأدبيا وأن نرى المزيد والمزيد منها "كل في مجاله"

وقدم بلال حبش نائب المحافظ التهئنة للمكرمات والحاضرات بمناسبة شهر رمضان المبارك،لافتا إلى حرصه على المشاركة في تكريم تلك النماذج النسائية الناجحة والمتميزة،موجها تحية إعزاز وتقدير للمر أة المصرية التي كانت ومازالت تدعم وتساند وطنها في وقت الأزمات والمحن خاصة حضورها القوى والفعال ومشاركتها المتميزة في ثورة 30 يونيه العظيمة.

وأوضح أن القيادة السياسية تعى أهمية الدور الكبير للمرأة المصرية وتقدر جهودها وأدائها المتميز على كافة الأصعدة والمستويات، ومعربا عن تقديره لفرع المجلس القومي المرأة لجهوده في دعم قضايا المراة السويفية لاسيما في ظل دعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لكافة أنشطة وجهود المجلس لتمكين المراة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

من جانبها أعربت نرمين محمود عن تقديرها للمحافظ لدعمه لجهود وأنشطة فرع المجلس، مشيرة إلى أن فرع المجلس حرص على تكريم مجموعة من النماذج النسائية الناجحة تعبر عن قصص نجاح ومسيرة عطاء لسيدات وفتيات في مختلف المجالات وأن يكون التكريم شاملالكافة الفئات والشرائح المجتمعية باختلاف مستوياتها الثقافية والتعليمية والاجتماعية، إذ نجد من بين المكرمات سيدات نجحن في امتهان مهن خاصة بالرجال، وأخرى لسيدات معيلات كافحن في الوصول بأسرهن لبر الأمان.

تكريم النماذج النسائية الناجحة

تكريم النماذج النسائية الناجحة

تكريم النماذج النسائية الناجحة

تكريم النماذج النسائية الناجحة

تكريم النماذج النسائية الناجحة