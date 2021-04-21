«الإحصاء»: سداد 501 مليار جنيه من الديون خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر سددت 501.1 مليار جنيه من ديونها الخارجية والداخلية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021، مقابل 502.9 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء إلى أن إجمالى أقساط الديون المسددة سجلت ارتفاعًا مؤخرًا لتصل إلى حدود 255.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020-2021 مقابل 235.7 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قميتها 19.7 مليار جنيه خلال عام، بينما تراجع إجمالى فوائد الديون المسددة إلى 245.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 267.2 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.

وفيما يخص الديون الداخلية، سجلت أقساط الديون الداخلية المسددة 242.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2020-2021 مقابل 222.3 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، كما بلغت فوائد الديون الداخلية المسددة 224.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 247.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

أما عن الدين الخارجى، أظهر تقرير الإحصاء، أن فوائد الدين الخارجى المسددة ارتفعت إلى حدود 21.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 19.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، فيما بلغت أقساط الدين الخارجى المسددة 12.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 13.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

يشار إلى أن إجمالى الدين العام الخارجى لمصر سجل ارتفاعًا إلى حدود 111.3 مليار دولار حتى منتصف العام الماضى مقابل 106.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، لتبلغ نسبة إجمالى الدين العام الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى 34.1% مقابل 34% خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما سجل صافى الدين المحلى ارتفاعًا إلى 3.6 تريليون جنيه حتى منتصف العام الماضى مقابل 3.2 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، لتبلغ نسبته إلى الناتج المحلى الصافى 62.6% مقابل 60.9% خلال فترة المقارنة ذاتها.