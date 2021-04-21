رئيس غرفة الجيزة: زيارة مدبولي إلى ليبيا خطوة لتوفير استثمارات جديدة

أشاد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بزيارة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي إلى ليبيا اليوم، مؤكدا أنها خطوة جيدة نحو توفير استثمارات جديدة.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن مصر تمتلك عدد كبير من الشركات في جميع القطاعات يمكنها أن تساهم في إعادة إعمار ليبيا.

وأوضح أن تلك الزيارة تأتي في إطار بحث فرص تعاون اقتصادي مشترك وكذلك تعاون سياسي.

ولفت إلى أن مصر ستظل داعمة لكافة الدول الشقيقة وعودة عجلة الاستثمار والعمل والتنمية في ليبيا.

وأشار إلى أن تلك الزيارة تؤكد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الماضية أنه تربط البلدين علاقات وطيدة.