«تموين المنيا» تستهدف توريد 400 ألف طن قمح خلال الموسم الحالى

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن هناك انتظامًا في عمليات توريد الأقماح المحلية منذ بدء موسم التوريد بمحافظات الصعيد في منتصف شهر أبريل الجاري، مؤكدا أنه لا توجد أي مشاكل في عمليات التوريد، فضلا عن سداد مستحقات الفلاحين خلال الـ72ساعة منذ استلام الأقماح، من خلال لجان الفرز والاستلام وتحديد الجودة المطلوبة لتحديد سعر الإردب بحد أقصى 725 جنيها.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه من المستهدف أن يصل حجم توريد الأقماح فى المنيا خلال موسم التوريد إلى 400 ألف طن، بزيادة عن العام الماضي بفارق 60 ألف طن، طبقا لبيانات مديرية الزراعة بالمنيا لزيادة المساحات المنزرعة إلى 250 ألف فدان بدلا من 230 ألف فدان بزيادة 20 ألف فدان.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للأقماح المحلية.

فيما طالبت وزارة التموين والتجارة بتذليل كافة العقبات التي تواجه استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة.

وشددت الوزارة على اللجنة العليا للأقماح بأنه لن يتم توريد أى أقماح خلال موسم حصاد القمح الحالي فى شون ترابية إلا في حالات نقاط التجميع والتمركز للأقماح المحلية وليس لتخزينها إلا من خلال صوامع وشون متطورة وحديثة.

وقالت الوزارة إنها كافة الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع جاهزة لذروة موسم توريد القمح لهذا العام في شهر مايو المقبل، فضلا عن أنه تمت معاينة الشون المتطورة والحديثة والبناكر والهناجر التابعة للبنك الزراعي المصري، من خلال اللجان المشكلة في مديريات التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال موسم توريد الأقماح لعام 2021.

ولفت إلى أن توريد الأقماح المحلية من المزارعين والموردين اختياري لصالح الجهات المسوقة للأقماح واستخدام الشون الترابية كنقاط تجميع وليس تخزين.

وأشارت إلى أنه تم تأمين الاحتياجات من الأقماح كمخزون استيراتيجي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لتكفي ما بين 3 إلى 6 أشهر مقبلة أثناء موسم التوريد للأقماح المحلية.

وأعلنت الوزارة أن محافظة الشرقية تحتل المركز الأول إنتاجًا وتوريدًا للأقماح على مستوى الجمهورية وتليها في المركز الثاني على مستوى الجمهورية محافظة المنيا.