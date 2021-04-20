محمد صلاح يرفض دورى السوبر الأوروبى

أعلن النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي رفضه لدوري السوبر ليج.

ونشر صلاح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بيانًا جماعيًا صادرًا من لاعبي ليفربول حول بطولة «السوبر ليج»، يقول: «لا نحبها ولا نريدها أن تحدث. هذا موقفنا الجماعي. التزامنا للنادي وجماهيره بلا حدود.. لن تسيروا وحدكم أبدًا».

وكان ليفربول بين ستة أندية إنجليزية أعلنت مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي التي تم الإعلان عنها أمس الأول الأحد من قبل 12 ناديا في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.