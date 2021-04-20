الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هيئة الرعاية تعقد ورشة لمناقشة أحكام الرقابة على قطاعي الصحة والتعليم

صورة من ورشة العمل
صورة من ورشة العمل

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورشة عمل عن استراتيجية إحكام الرقابة على قطاعي الصحة والتعليم، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور مجدي بكر خبير حوكمة النظم الصحية ومستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية وعدد من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيانها، إلى أن أهم محاور مناقشات الورشة هو إستراتيجية إحكام الرقابة على قطاعي الصحة والتعليم في مصر، والتي تشمل أهدافها تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة، وضبط وتنظيم أداء القطاع الخاص في الخدمات وخاصة التعليمية والصحية منها، إلى جانب التشجيع على الاستثمار والحث على المنافسة وحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية لتلك الخدمات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية إحكام الرقابة على قطاعي الصحة والتعليم في مصر بما يضمن ضبط الأداء وجودة الخدمات وتحسين أدائها وتطورها بما يواكب أحدث النظم في تلك الخدمات عالميًا، خاصة بمجالي الصحة والتعليم أهم المجالات التنموية في مصر، والتي تضمن بلوغ مصر لأهدافها في المجالات الأخرى وتحقيق أهداف رؤية مصر2030.

الصحية التأمين الصحي الشامل للرعاية

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