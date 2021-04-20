«الغرف التجارية»: مصر لديها إمكانيات بكافة المجالات لإعمار ليبيا

أشار أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمطروح وعضو اتحاد الغرف التجارية، إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي إلى ليبيا ستحمل توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأضاف «رحيم» في تصريحات لـ«الدستور» أن تلك الزيارة ستكون بمثابة استثمارات جديدة في كافة القطاعات ومن المتوقع أن تشارك الغرف التجارية في إعادة الإعمار مرة أخرى.

وأكد رئيس الغرفة التجارية أن التجار على أتم الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار وجميع الشركات المصرية بكافة القطاعات.

وأكد أهمية تلك الزيارة في الوقت الحالي حيث تعد بمثابة بحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع ليبيا، حيث تعد ليبيا من الدول التي تحتوي على مجالات واسعة في الاستثمار.



وأكد أن مصر لديها كثير من الطاقات والكفائات في العمل في عدد من التخصصات المختلفة.

وغادر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدوليّ متوجها إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم 11 وزيرا.

وشمل الوفد كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

ومن المنتظر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

ووقعت الحكومة المصرية اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة 11 وزيرًا، عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك مع الحكومة الليبية، برئاسة الدكتور عبدالله الدبيبة، في مجالات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

اتفاقيات مصر وليبيا

ومن بين هذه الاتفاقيات إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، كما سيتم توقيع عقود بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية، ويرتقب توقيع اتفاقيات تعاون في مجال البناء والتخطيط بين وزارة الإسكان المصرية والتعمير في ليبيا، إضافة إلى تفعيل عدد من الاتفاقيات ذات الصلة الموقعة مسبقًا في هذا الشأن.