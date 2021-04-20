«الصحة» تقدم نصائح وإرشادات صحية لكبار السن في رمضان

قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح لكبار السن في رمضان.



ونصحت الوزارة بضرورة تعجيل الإفطار ويفضل أن يتم على تمر ولبن، مشيرة إلى ضرورة تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات صغيرة عالية القيمة الغذائية.



وأشارت إلى ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم وفيتامين بـ١٢، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وتناول كمية كافية من البروتين.



ونصحت بضرورة تجنب المشروبات التى تحتوى على الكافيين والمدرة للبول مثل الشاى والقهوة، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية وتجنب الموالح والسكريات.



كما نصحت بضرورة تقديم طعام مناسب لقدرة المسن على المضغ والبلع والاهتمام بشرب السوائل وخاصة الماء بين الإفطار والسحور.



وأشارت إلى ضرورة توقف المسن عن الصيام فوراً واستشارة الطبيب عند ظهور أى عرض صحى طارئ مثل الدوخة او الجفاف أو هبوط حاد فى الضغط أو السكر أو حدوث تعارض بين أدويته المعتادة وساعات الصيام.



وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، بالتوجه إلى المستشفيات للحصول على أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة تكفي 3 أشهر، كما ناشدتهم بالمشاركة في مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" وأهمهم المواطنين الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين وخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا.