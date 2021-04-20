الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استمرار حملة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر

«المنشأت الفندقية»: 50% من عامل الفنادق بجنوب سيناء تلقوا لقاح كورونا

تطعيم ضد فيروس كورونا
تطعيم ضد فيروس كورونا

كشف علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية، أن حملة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا بجنوب سيناء البحر الأحمر التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تسير بخطى جيدة، لافتا أن هناك نحو 50% من العاملين بقطاع الفنادق بجنوب سيناء قد تلقوا الجرعات الأولى من لقاح كورونا، أما بالنسبة لبحر الاحمر فلم تتعدى نسبة المطعمين إلى 15% .

وأشار في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن نسبة الحاصلين على لقاح كورونا أعلى فى جنوب سيناء يرجع ذلك إلى قيام العاملين بوزارة الصحة بالمرور على الفنادق وتطعيم العاملين به أما فى البحر الأحمر فهم ملتزمين بمكان التطعيم المخصص الأمر الذي يمثل صعوبة فى الانتقال إليه نظرا إلى ارتباط العاملين بوظائفهم.

وأوضح أنه تم مخاطبة مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالمرور على الفنادق لتسهيل عملية التطعيم مع توفير الفنادق الأماكن المطلوبة لتلقي العاملين للقاح، وأبدت المديرية الاستجابة وسيتم التنفيذ أسوة بجنوب سيناء.

وأضاف أن تلقى العاملين للقاح المضاد لفيروس كورونا سيزيد من تنافسية المقصد المصري وسيمنح السائحين الوافدين الطمأنينة لتأكدهم بأن المتعاملين معهم حاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأمر سيجعل أكثر ثقة في اختيار المقصد المصري عن أي مقصد سياحي آخر، كما أن حصول العاملين على اللقاح من مطالب منظمي الرحلات الأجنبية بالخارج لزيادة الأعداد السياحية الوافدة لمصر.

سياحة كورونا تطعيم حملة عاملين جنوب سيناء البحر الاحمر

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