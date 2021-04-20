«الاختيار 2» يواصل عرض جرائم الإرهابية.. محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار ٢ جريمة أخرى من جرائم الجماعة الإرهابية بمحاولتهم الفاشلة باغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.

ففي أوائل سبتمبر ٢٠١٣ نجا وزير الداخلية الأسبق من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه.

ووقع الهجوم على موكب الوزير في شارع مصطفى النحاس بحي مدينة نصر أثناء انتقاله إلى مقر عمله في وزارة الداخلية.

وقال وزير الداخلية، في تصريحات عقب نجاته، إن مجهولين استهدفوه بعبوة ناسفة شديدة الانفجار تم تفجيرها عن بُعد.

وأضاف أن الهجوم على موكبه بداية لموجة إرهاب مثلما حدث في الثمانينات والتسعينات، وأنه لا يستبعد تورط جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر داخلية لإحداث حالة من الإرهاب.

وذكر أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف الحراسة الخاصة به، فضلاً عن بتر مشط قدم طفل وكذلك القدم اليمنى لأمين شرطة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد المصابين في محاولة اغتيال وزير الداخلية 21 مصاباً، بينهم 10 بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، و11 بمستشفى الشرطة، وتتنوع الإصابات بين حروق وكسور وبتر وبعض الإصابات في حالة خطرة.

وأمر النائب العام حينها الشهيد المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل في محاولة اغتيال اللواء إبراهيم، وكلف فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية بالانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة المبدئية وحصر التلفيات التي لحقت بالممتلكات، والاستماع لأقوال شهود العيان من السكان الذين شاهدوا الواقعة وقت حدوثها.

وجاء في بيان أولي لوزارة الداخلية أنه "حوالي الساعة 10.30 صباحاً انفجرت عبوة ناسفة حال مرور موكب وزير الداخلية بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وأسفر ذلك عن وقوع عدد من الإصابات بطاقم الحراسة وبعض المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمكان الواقعة للوقوف على ملابساتها".