الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 8.. دينا الشربيني تواصل البحث عن الذهب فى «قصر النيل»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

مع الحلقة الثامنة من مسلسل قصر النيل، تستمررحلة كاميليا (دينا الشربيني) في البحث عن الثروة المفقودة لعائلة السيوفي، حيث تحاول الضغط على خالها ممدوح (محمود البزاوي) ليعترف بمكان صناديق الجنيهات الذهبية، لترسل له ابنته عفاف (فاطمة عادل) وشقيقها منير (عمرو السعيد) لاكتشاف مكان الكنز، خاصةً وثلاثتهما يظن أن الكنز موجود في بلدة ممدوح.

كما تواجه كاميليا ضغطًا مكثفًا من المحامي عزت عزت (صلاح عبد الله )؛ لأنه يعتمد عليها بشكل كبير في اكتشاف مكان الكنز، وقد تسير الأمور في اتجاه غير متوقع بعد شك المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) في وجود علاقة سرية تجمعهما.

ومن ناحية أخرى، يحاول خالد نوح حل ألغاز قضية مقتل منصور السيوفي (صبري فواز)، وهذه المرة يركز على فوزي (أحمد خالد صالح) ويضعه في دائرة الاتهام، وذلك بعدما أدرك أن فهمي السيوفي (تامر ضيائي) هو من قتل سوسن حبيبة فوزي القديمة، لذلك من المحتمل أن يكون فوزي قد انتقم لحبيبته بقتل منصور السيوفي، خاصةً بعدما استفزّه وذكر الأمر أمامه أكثر من مرة، فهل ستستفيد كاميليا من اتهام فوزي للإفلات من تهمة قتل زوجها؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة «mbc مصر» في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

دينا الشربيني ريهام عبد الغفور صبري فواز مسلسل قصر النيل الحلقة 8 قصر النيل

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