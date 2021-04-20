الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أهم 8 معلومات عن سيارات خدمة المواطنين المتنقلة

حفل تسليم الدفعة
حفل تسليم الدفعة الأولى من سيارات الخدمات التكنولوجية المتنق

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم، احتفالية تسليم وزارة التخطيط الدفعة الأولى من السيارات التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عنها:

- تقوم فكرة مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة"  على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين في أماكن تواجدهم في وقت قياسي.

- شملت الدفعة الأولى 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل من إجمالى 50 سيارة مخطط توفيرها فى 8 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والأسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان.

- تقوم مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة  بتأدية أكثر من 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة.

- لأول مرة يتم تقديم خدمات تجديد رخص الإشغال والإعلانات والمحلات دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى الجهات الحكومية، حيث ينتقل موظف الحي إلى صاحب الطلب ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظيًا من خلال جهاز التابلت وتسمى هذه الخدمة "الحي المتنقل".

-يأتي ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين أواخر شهر مارس الماضي بشأن تدبير وتشغيل مراكز  تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.
 
- تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.

- تطبيق آليات الدفع الإلكتروني للحصول على 42 خدمة بشكل رسمي وبدون الذهاب للمركز التكنولوجي.

- في القاهرة، من المقرر الدفع بسيارتين ستعملان بحيي مصر الجديدة والنزهة.

التخطيط هالة السعيد التنمية المحلية السيارات التكنولوجية المتنقلة خدمات

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