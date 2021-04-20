عمرو نصار: زيارة مدبولي إلى ليبيا تحمل الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية

أشاد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم 11 وزيرا.

وقال نصار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن تلك الزيارة ستحمل كثير من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي ستعود بالنفع على كلتا الطرفين .

وتابع وزير التجارة والصناعة السابق، أن ذلك يعد مشروع متكامل لإعادة الإعمار بعد الثورة والحرب، ومن المقرر أن تشارك فيه الشركات المصرية، من توريد و تركيب وإنشاء وطرق، ومحطات كهرباء، ومياه، و خطوط اتصالات ، ومواد بناء.

وأوضح نصار، أن جميع المصانع المصرية على أتم الاستعداد للمشاركة فى توفير جميع احتياجات السوق الليبي.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، غادر القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء، متوجها إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم 11 وزيرا.



وشمل الوفد كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.