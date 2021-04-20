في ختام زيارة «مدبولي» لطرابلس.. تنسيق مصري ليبي على دعم حكومة الوحدة

أكد الجانبان المصري والليبي في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى طرابلس، الثلاثاء، أهمية حماية ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها، مشيران إلى أن حل المشاكل السياسية لا يتأتى إلا من خلال الطرق السلمية.

واشارا في بيان مشترك، إلى الإعلان عن عزم الجانبين التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة لإجراء العملية السياسية، وفقا لقناة العربية.

ولفت البيان إلى ضرورة التأكيد على أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، هما السلطة الشرعية في ليبيا، موضحان مناقشتهما توحيد مواقفهما من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأجرى يجري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى طرابلس الليبية لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

وأعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، الإثنين، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يصل إلى طرابلس غدا الثلاثاء في زيارة رسمية على رأس وفد مصر رفيع المستوى.

وناقش رئيس الوزراء المصري مع نظيره الليبي التعاون الاقتصادي والسياسي وعودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وفق حمودة.