«الهجرة» توضح إجراءات الحصول على خطاب موجه للتجنيد للأجنبي مكتسب الجنسية

ترصد «الدستور» كل ما يخص إجراءات طلب الحصول على خطاب موجه للتجنيد للأجنبي مكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية (أقل من 30 سنة) عند اكتسابه الجنسية المصرية، للمصريين بالخارج وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

إرشادات الحصول على خطاب موجه للتجنيد للأجنبي مكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية (أقل من 30 سنة) عند اكتسابه الجنسية المصرية

- هذا الطلب خاص بالأبناء الذكور (أقل من ثلاثين عاما ميلاديا) المكتسبين للجنسية المصرية بوصفهم من أبناء الأم المصرية طبقا للمادة الثالثة من القانون 154 لسنة 2004 كما يمكن قبوله من وكيلهم بموجب توكيل رسمى خاص بالجنسية ويلزم تقديم جواز السفر الأجنبى السارى.



-لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب

-لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

المستندات المطلوبة:

-جواز السفر الأجنبي الساري

شهادة تحركات (مصرى - أجنبي ) عن مدة ثلاث سنوات سابقة

-شهادة الميلاد المصرية مدون بها الرقم الثلاثى للتجنيد

-بطاقة الرقم القومي

-شهادة الجنسية المصرية

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة:

عشرة أيام من تقديم الطلب

الإيصال الدال على استلام الأوراق:

بدون إيصال

الرسوم المقررة للطلب:

بدون رسوم

رسوم الخدمة الإلكترونية:

20 جنيهات

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.

