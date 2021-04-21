إغلاق وتشميع سنتر تعليمى.. وتحرير محضر فض أختام لآخر غرب الإسكندرية

نفذت إدارة غرب التعليمية اليوم الثلاثاء، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) وفى ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرصًا على الطلاب.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور محمد سعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع، سنتر بالورديان، وتم عمل محضر غلق وفض اختام لسنتر آخر بمنطقة الورديان مرة اخرى، كما تم عمل محاضر بالغلق وفض الاختام من قبل حي غرب.

شارك في اللجنة مدير الاتصال السياسى، ومسئول أمن الإدارة، وعضو بالشئون القانونية بالإدارة، بوجود المهندسة زينب السيد سكرتير عام الحي، ومندوب الغلق من إدارة رخص المحلات، و متابعة المحافظة.



وعلى صعيد آخر اجتمع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وروحية أبو غالى مدير إدارة المتابعة وتقييم الآداء بمديرية التربية والتعليم ، اليوم بمديرى إدارات المتابعة وتقييم الآداء وأعضاء المتابعة بالإدارات التعليمية الثمانية، لمناقشة آليات عمل ادارة المتابعة في المرحلة القادمة.

و أكد الدكتور محمد سعد خلال مناقشة آليات عمل إدارة المتابعة في المرحلة القادمة على ضرورة إزالة السلبيات والمعوقات بما يحقق أعلى كفاءة للعملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والقواعد المنظمة.

وأشار« سعد» إلى أهمية متابعة تنفيذه القرارات الوزارية والكتب الدورية في المؤسسات التعليمية،

كما وجه بضرورة تكثيف المتابعات على جميع المدارس بكل المراحل ومتابعة أعمال الامتحانات بدقة.

وأكد أن المتابعه عنصر أساسي ورئيسي من عناصر الإداره الجيدة حيث تعتبر عناصر الإدارة هي التخطيط توجيه ومتابعة وتنظيم وتقويم أو رقابة فهي تعد من عناصر الإداره الحديثة.

وشدد على المتابعة كعنصر أساسي ورئيسي من عناصر الإدارة الجيدة حيث تعتبر عناصر الإدارة هي تخطيط،و توجية ومتابعة وتنظيم وتقويم أو رقابة فهي تعد من عناصر الإدارة الحديثة.

حملة لإغلاق السناتر

حملة لإغلاق السناتر