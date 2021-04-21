«حرب أهلية»: باسل خياط يخون زوجته للمرة الثانية في الحلقة 8

فيما يبدو كمقدمة لمشكلة كبيرة يقع فيها باسل خياط في دور الطبيب يوسف بمسلسل حرب أهلية، تكتشف زوجته فريدة (أروى جودة) خيانته للمرة الثانية لكن هذه المرة مع صديقتها نادين (سينتيا خليفة).



ورغم تهربه من التعامل مع نادين بعد كشف تمارا (جميلة عوض) لهما في منزل والدها حتى لا ينفضح، فإن ذلك لم يمنع كشفه بعدما لاحظت زوجته معرفته بسفر زوج نادين ومحاولة صديقتها مداراة ذلك، ما دفع فريدة إلى التجسس عليهما لتكتشف خيانته لها.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصدم فيها باسل مشاهدي حرب أهلية، فقد كشفت الحلقات السابقة عن تخليه عن شقيقته من أجل مال والدته وخداعه لمريم (يسرا) وإيهامها أنها مريضة حتى تمكن من سرقة ممتلكاتها وبعدها طلقها

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل “حرب أهلية” عبر قنوات سي بي سي حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

وأوشك نجوم العمل على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل حيث يتبقى لهم اسبوعين للانتهاء منه ويقوم المخرج سامح عبد العزيز بمونتاج الحلقات بالتزامن مع تصوير الحلقات النهائية من المسلسل.

“حرب أهلية” من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.