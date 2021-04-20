الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة الإمارات تدرس تقييد حركة غير المطعمين ضد كورونا

أعلنت حكومة الإمارات، تحقيق إنجاز جديد للدولة في مجال الحد من جائحة "كوفيد19-" ومكافحته، بتطعيم 65.54% من إجمالي الفئة المؤهلة للحصول على اللقاح، كما تم تحقيق نسبة 74.63% لمن هم فوق 60 عاماً، فيما يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.

وأكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، أن الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في إدارة الجائحة، تكاتفت خلاله جهود مختلف مؤسسات الدولة لتوفر أفضل مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، واليوم بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها من لقاح "كوفيد19-" أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون جرعة بمعدل توزيع 98.97 جرعة لكل 100 شخص.

وأهاب الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية مساء اليوم الثلاثاء، بأفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، ممن تجاوزوا 16 عاما ولم يتلقوا التطعيم بضرورة التوجه لأقرب مركز للتطعيم وأخذ اللقاح حيث يشكل التأخير أو الامتناع عن أخذ اللقاح تهديدا لسلامة المجتمع.

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين لديهم مانع طبي، عليهم مراجعة الطبيب المختص في المراكز الصحية المعتمدة لتحديد مدى إمكانية التطعيم من عدمه حسب الحالة الصحية لكل شخص.

والجدير بالذكر، أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، إجراء 192,238 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 1903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 500,860 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,559 حالة.

الإمارات كورونا اجراءات فحص وزارة الصحة

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