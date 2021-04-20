للمصريين بالخارج.. إجراءات طلب إثبات الجنسية المصرية

ترصد «الدستور» إجراءات طلب إثبات الجنسية المصرية للمصريين بالخارج وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

إرشادات طلب إثبات الجنسية المصرية

- يقدم هذا الطلب ممن يرغبون نفى أو إثبات الجنسية المصرية تبعا لأصولهم المصريين لحملهم وأصولهم جنسيات أجنبية نظرا لسفر هؤلاء الأصول لدول أجنبية وإقامتهم بها.

وفي هذه الحالة وطبقا للقانون يتعين عليهم إثبات إقامة هؤلاء الأصول بمصر خلال الفترة المتطلبة قانونا من سنة 1914 حتى سنة 1929.

ويقدم طلب إثبات الجنسية لتقديمه ضمن مستندات لجهات معينة وفى حالة عدم حمل الطالب جنسية أجنبية وعدم حمله لجواز سفر أجنبى وعدم معاملته بالبلاد كأجنبى فإنه ومن باب التيسير يكلف بتقديم (شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده وقد تطلب شهادة ميلاد الجد فى بعض الحالات على أن تكون هذه الشهادات رسمية وليست من سواقط قيد الميلاد) ووفقا للحالة الظاهرة يعامل بوصفه من الجنسية المصرية.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.



المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد مقدم الطلب

- الرقم القومي/ جواز سفر مقدم الطلب

- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب

- شهادة ميلاد جد مقدم الطلب

- شهادة ميلاد أعمام وعمات -مقدم الطلب المولودون خلال الفترة من سنة 1914 حتى سنة 1929.

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة:

ميعاد إنهاء هذه الخدمة مرتبط بما يقدمه الشخص من مستندات ومدى صحتها وكفايتها من عدمه

الإيصال الدال على استلام الأوراق:

بدون إيصال

الرسوم المقررة للطلب:

بدون رسوم

رسوم الخدمة الإلكترونية:

20 جنيهات

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.