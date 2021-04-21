الحلقة الثامنة من هجمة مرتدة: تغيرات جديدة لأحمد عز وهند صبري

شهدت الحلقة الثامنة من المسلسل الرمضاني (هجمة مرتدة) تغيرات جديدة لـ هند صبري وأحمد عز الذي بدأ يستعيد توازنه وشاهد أمورًا غريبة في منطقة سكنه، بينما تتحول حياة هند صبري لتنقلب حياتها رأسا على عقب، وتقدم حلقة الليلة ملخصًا لما حدث في السادس من أبريل 2008، ودور النجمين بعدها.

وبدأت الحلقة الثامنة من المسلسل بأحداث 6 أبريل الشهيرة في مدينة المحلة، ويبدأ أحمد عز متابعة نشاط بعض الشباب في منضقته، فيطلب لقاء رفعت بيه الذي يحاول معرفة كافة التفاصيل منه وينذر حديثه بإعادة سيف للعمل خلال الفترة القادمة، بينما تقرر المنظمة التي تعمل بها دينا ترقيتها وإسناد مهمة مكتب القاهرة لها، فتسافر إلى مصر وتتجه إلى محافظة الإسماعيلية مسقط رأسها فيقابلها جدها "عبد الرحمن أبو زهرة" بعنف بل يطردها من المنزل بعد أن عرف أنها ظهرت في تليفزيون معادي وتحدثت عن التطبيع مع الكيان الصهيوني وخرجت من المنزل منهارة دون أن تعرف ما الذي ستقوم بها خلال افلترة القادمة.

تنضم شقيقة سيف إلى عدد من الشباب المعارض في وسط البلد لتبدأ شوطا جديدا في اتجاه الشباب إلى المنظمات والجمعيات الحقوقية وتنظيم حركات سياسية بعد أحداث 6 ابريل.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة عدد كبير من النجوم مع النجم أحمد عز، والنجمة التونسية هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، محمد جمعة، يوسف عثمان، و، وومحمود البزاوي، محمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.

هجمة مرتدة تأليف السيناريست باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما 4 مرات يوما.