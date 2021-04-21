«أحسن أب»: مدام علا تقرر معاقبة على ربيع ووالده يساوم في الحلقة 8

بعد أن اكتشف والد مختار اللول "سمباري" مشاركته في مسابقة أحسن أب ليفوز بجائزة 300 ألف دولار بمفرده دون علمه وخداع والده يهدد سمباري صديقه شفيق (خالد معليش) صديق على ربيع بابلاغ البوليس عنهم حال عدم إحضار مختار له وهو ما يدفع اللول إلي الذهاب سريعا إلى والده ليمنعه من فضح أمره، ويطلب منه والده نصف مبلغ الجائزة ويقايضه للحصول على ذلك المبلغ، مقابل 20٪ ليجبروه على كتابة إقرار لكل منهم.

على الجانب الآخر، يتوصل الكوتش أحمد فتحي لحيلة لاكتشاف كيف قام على ربيع بخطف الطفل زيكا من المعسكر و يتمكن من التعرف على مختار.

في تلك الأثناء يعود عبد الحفيظ الغرباوي على ربيع للفندق حينها يعلم أن رئيس لجنة التحكيم مدام علا التي تقوم بدورها الفنانة هالة فاخر معاقبته لترك الطفل مدثر بمفرده قبل اليوم الرياضي المقرر عقده ضمن فعاليات مسابقة the good father الذي يشهد عدة استعدادات.

وينجح على ربيع في اجتياز الأنشطة الرياضية التي يقوم بها ضمن اليوم الرياضي رغم كره مدام علا له، بينما يخرج من المسابقة بسيوني وابنه مغني الراب، كما غادر المسابقة أيضًا عز «أحمد التهامي» برغبته، لوجود عرض عمل له.

تدور أحداث مسلسل «أحسن أب»، في قالب كوميدي اجتماعي، حول اللص مختار، الذي يفشل في الكثير من محاولات السرقة، ويحاول مواجهة من بخل والده، وبمحض المصادفة يكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها ٣٠٠ ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية

ويعرض مسلسل «أحسن أب»، عبر قناة الحياة الفضائية، في السادسة والنصف مساءً عقب دقائق من أذان المغرب، وهو بطولة علي ربيع وسامي مغاوري وهالة فاخر وهاجر أحمد، وتأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.