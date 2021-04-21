برلماني يثمن زيارة مدبولي إلى طرابلس: سنساعد ليبيا على إنهاء الفوضى

قال أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لم تتخل عن أشقائها الليبيين منذ بداية الأزمة هناك، حيث ساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي طرابلس على إنهاء الأزمات والفوضى والدفع بالدولة إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.



أضاف محسن في تصريحات الثلاثاء، أن دور القاهرة لم يقتصر على حل الأزمة الليبية فقط، بل امتد إلى التنمية وإعادة الإعمار من خلال اللقاءات والتحركات المشتركة بين البلدين وآخرها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و11 وزيرًا مصريًا، إلى ليبيا، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وبحث ملفات الإعمار والتنمية بليبيا الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر ستساعد ليبيا في التنمية كما ساعدتها على إنهاء الفوضى.



وشدد عضو الشيوخ على أن موقف مصر من القضية الليبية ثابت منذ اللحظة الأولى، حيث تهدف القيادة السياسية المصرية إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار ليبيا بالاستفادة من خبرات مصر.



وتوجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

يضم الوفد المصرى وزراء الكهرباء، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين.

وشهد مصطفى مدبولي خلال زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس ولقائه نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.



وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.