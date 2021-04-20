الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني سوري: المجلس في حالة انعقاد مستمر بعد فتح باب الترشح في الانتخابات

محمد إلياس الفلاج
محمد إلياس الفلاج

قال البرلماني السوري محمد إلياس الفلاج، النائب عن محافظة الحسكة، إن مناقشة مجلس الشعب وإعلانه موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية السورية، كان من أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها على جدول عمل البرلمان خلال الفترة الماضية.

وكشف الفلاج في تصريح لـ"الدستور" عن حالة انعقاد مستمرة للمجلس بعد إعلان فتح باب الترشح، موضحا تلقي المحكمة الدستورية العليا في سوريا لطلب اثنين من المرشحين أحدهم يدعى عبدالله سلوم عبدالله، فيما يتم العمل على إعداد ملف المرشح الأخر.

ونوه بأن المحكمة الدستورية تتلقى بدورها أسماء المرشحين وإبلاغ المجلس بهم، معتبراً أن الإعلان عن الانتخابات السورية أخذ كثير من الأبعاد، ويشير لعديد من المدلولات، أبرزها التأكيد على استقلال سوريا بقرارها رغم جميع التشويه الإعلامي الذي يتم ممارسته ضدها، عبر العديد من المؤسسات الاعلامية، والعديد من الدوائر التي أرادت إفشال هذا الاستحقاق بكل ما تملك أمن قوة.

وتابع: "ولكن هذا الإعلان كان له مدلول على النهج الذي تتخذه القيادة السورية في إصرارها على السيادة، متمثل بمؤسسة الرئاسة وجميع المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس الشعب"، مشددا على أن هذا القرار يخص الشعب السوري ومجلس الشعب الذي يمثل سوريا بكل مكوناتها، وهو دليل على فشل كل المؤامرات التي كانت تحاك سوريا.

وأردف النائب السوري: "هذه الحرب التي شنت ضد بلادنا، فشلت عسكريا فحاولوا في الفترة الأخيرة التأثير عليها بقرارات اقتصادية ضاغطة من خلال عقوبات، لاستهداف لسوريا من الدرجة الأولى، لذا كان الرد المناسب هو تطبيق الدستور، والذي ورد في مادته الخامسة ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة".

وأضاف: "سوريا خرجت قوية ومعافاة من جميع المؤامرات التي حاكت ضدها، وستبقى وتظل كما كانت مدرسة للديمقراطية والحرية ولسلامة الموقف وبعد الرؤية الاستراتيجة، والتي مارسناها عندما تم الاعلان عن الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات الرئاسية".

وكان حدد مجلس الشعب السوري، أن 26 مايو المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تبقي بشار الأسد في منصبه على رأس بلاد دخل النزاع فيها عامه الحادي عشر.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، الأحد، أيضاً موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 مايو، كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتباراً من الاثنين ولمدة عشرة أيام.

سوريا الحسكة الانتخابات السورية عقوبات بشار الأسد

الأكثر قراءة

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

«الصحة» تتأهب لمواجهة ذروة موجة كورونا الثالثة

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021| أدعية يوم 8

«الضابط الخائن».. «عويس» يمد «الإرهابية» بعنوان وخط سير الشهيد «مبروك»

ماذا قال الإرهابي «عشماوي» في واقعة اغتيال وزير الداخلية الأسبق؟

«كان بيشرب مخدرات ويزني في المقابر».. تفاصيل اتهام عامل باغتصاب جثة ممرضة وحرقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينين في القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تدين محاولات إسرائيل لإخراج المقدسيين من منازلهم

فلسطين تبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة