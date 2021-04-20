«المصرية اللبنانية»: التوسع العمراني ينعش قطاع مواد البناء

أشاد المهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتوسع العمراني و الانشائي التي تقوم به الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن تلك النهضة ساهمت في انتعاش مصانع مواد البناء مثل الحديد والطوب والأسمنت والرخام، بالإضافة إلى الدهانات.

وثمن الحوت القرارات التي اتخذتها وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية لصالح مجتمع رجال الاعمال والصناع، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية حريصة بشدة على عقد الاجتماعات المستمرة مع قيادات الحكومة المصرية لحل التحديات و الصعوبات التي تواجه الصناع سويًا.

و اضاف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، جمهورية مصر العربية استطاعت الحفاظ على قوة الاقتصاد المصري بالرغم من الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذا الصمود يرجع إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية

و راى الحوت ان تطوير البنية التحتية من أهم أسس جذب الإستثمارات الأجنبية و المحلية أيضاً، لافتًا إلى ان المستثمر الأجنبي يبحث أولاً عن البيئة الاستثمارية المشجعة للاستثمار وبها بنية تحتية جيدة، مشيدًا بدور المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية و مدينة العلمين الجديدة وغيرهم في جذب الإستثمارات الأجنبية.

وأكد أن مصر تعيش فترة ذهبية علي مستوي التنمية الإنشائية والعمرانية، لافتاً إلى ان السنوات الأخيرة استطاعت مصر ان تبقي صامدة أمام التحديات الضخمة علي جميع المستويات، ولولا الاستقرار والبناء المستمر لما كنا نجلس اليوم نبحث ونشارك في التحدي الأهم وهو استدامة هذا النمو وعملية الاصلاح والبناء.

الجدير بالذكر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تهدف إلي تطوير العلاقات الإقتصادية وتسهيل إقامة الإستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات وتدعيم الأواصر الإجتماعية ودفع الناحية الثقافية والتضامن فيما بين الشعبين المصرى واللبنانى للإنصهار فى وحدة واحدة غرضها إثراء روح التعاون بين البلدين الشقيقين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.