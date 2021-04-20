إجراءات استخراج وثائق السفر المؤقتة.. للمصريين في نيويورك

ترصد «الدستور» كل ما يخص إجراءات استخراج وثائق السفر المؤقتة للمصريين المقيمين في ولاية نيويورك الأمريكية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بنيويورك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.



تصرف وثائق السفر المؤقته في الحالات الأتية:

- المواطنون المرحلون على نفقة الدولة إذا كانت جوازات سفرهم قد انتهت صلاحياتها.

- فاقدوا جوازات السفر في حالة ضرورة الحصول على موافقة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على صرف جوازات سفر بدل فاقد لهم ولحين ورود هذا الرد

- من سحبت جوازات سفرهم لأي سبب لتمكينهم من العودة إلى الوطن.

يذكر أن وثائق السفر تمنح فقط لحاملي الجنسية المصرية، وهي صالحه لمده ٣٠ يوم فقط من تاريخ اصدارها، وصالحة فقط للعودة لجمهوريه مصر العربية، وهى بدون رسوم تعطى مجاناً.

المستندات التي تثبت الجنسية في حالة طلب اصدار وثيقة سفر هي أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المصري، وفي حالة عدم وجود أصل بطاقة الرقم القومي أو اصل جواز السفر المنتهي، يتم مخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية للتأكد من تمتع مقدم الطلب بالجنسية المصرية والترخيص للقنصلية باصدار وثيقة السفر.

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.