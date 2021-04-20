«الصحة العالمية»: بيانات لقاح الملاريا في إفريقيا واعدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن مشروعا تجريبيا رائدا للقاح الملاريا يسير على نحو جيد في إفريقيا.

وتم تطعيم أكثر من 650 ألف طفل في غانا وكينيا وملاوي بلقاح "آر تي إس، إس" منذ عام 2019، وخفض اللقاح أعداد الإصابات بنسبة 39 %، وفقا للنتائج الأولية التي خلصت إليها دراسة سابقة. ويجب أن يتلقى الأطفال أربع جرعات منه.



والملاريا، مرض معد يهدد الحياة وينتقل عن طريق بعوضة الأنوفيليس، ويتسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويأتي ثلثا الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.



وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "حتى الآن، تعد بيانات السلامة المتراكمة من تقييم التجربة التجريبية مطمئنة للغاية".



وتخطط منظمة الصحة العالمية لاتخاذ قرار قبل نهاية العام بشأن ما إذا كانت ستوصي باستخدامه في دول أخرى.

وفي سياق متصل، ذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى تقديرات المكتب الأوروبي، أن المنظمة رصدت "علامات مقلقة" بشأن زيادة الإصابات بكورونا في معظم أنحاء المنطقة الأوروبية.

وورد في هذا التصريح الذي نقلته وكالة أنباء نوفوستي أن "المكتب الأوروبي الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاحظ، من خلال تلقي التقارير الوبائية عبر آلية اللوائح الصحية الدولية، وجود علامات مقلقة على زيادة حالات كوفيد – 19 جديدة في معظم المنطقة الأوروبية، التي تضم 53 دولة، بما في ذلك الاتحاد الروسي".

ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت حتى الآن من المنطقة الأوروبية التابعة لها، بيانات عن أكثر من 49 مليون حالة إصابة مؤكدة بعدوى "كوفيد – 19".

وأشير في هذا الصدد إلى أن "العدد الإجمالي للإصابات في المنطقة الأوروبية على مدى الأسبوعين الماضيين، زاد بنسبة 6٪ ، وعدد الوفيات بنسبة 5٪.

وقد واجهت عدة دول تحديات خطيرة في الحد من عدد هذه الحالات منذ الذروة الأخيرة في عام 2020.

ومن جانبه، قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أمس، إن بإمكان العالم السيطرة على جائحة "كورونا" العالمية خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بشكل عادل.

وأضاف: "لدينا الإمكانيات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا ما استخدمناها باستمرار وإنصاف"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

كما عبّر تيدروس أيضا عن قلقه من "المعدل المرعب" الذي ينتشر به فيروس "كورونا" المستجد بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاما والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.