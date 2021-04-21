النور والأمل بطاز.. وأبطال إيلات والحفار يحتفلون بالعاشر من رمضان فى طلعت حرب

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم يقام بقصر الأمير طاز "بحي الخليفة"، حفل لأوركسترا "النور والأمل" ويتضمن برنامج الحفل "بولكا شنيل" لشتراوس، "ج. بيكليريل الاتورى" بلانكتوس (صولو فاجوط مع الوتريات)، "الرقصة الهندية شانكار جايكيشان، "موسيقى الزواج الملكي" ثلاث حركات (سريع/ بطى/ سريع) ليوهان هلميش رومان، هابانيرا "بيزيه"، "لاترافياتا" فيرد، "بسى بولكا" س. دوشن، " بحيرة البجع " تشايكوفسكى، وموسيقى "زوربا" لميكيس ثيودوراكيس.

ومن أعمال الفنانين المصريين يقدم الأوركسترا: "لونجا رياض" لرياض السنباطى إعداد (على عثمان الحاج)، "إيه العبارة" لأبو بكر خيرت، "طريق النور" أحمد عبيد"، "بولكا شحاتة لمحمد عبد الوهاب عبد الفتاح، "على شط النيل "أحمد أبو العيد، و"يمامة بيضا " لأبو بكر خيرت.الحفل قيادة الدكتور تامر فهمي، صولو "فيولينه" مريم كمال، صولو "فلوت" بسمة أحمد وصولو "الفاجوط" ماريز مكرم. في التاسعة مساء السبت 24 أبريل (12 رمضان)

وإحتفالاً بذكرى إنتصار العاشر من رمضان يستضيف صالون ذاكرة الوطن للكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعي رموز القوات المسلحة: القبطان عمر عز الدين و القبطان نبيل عبد الوهاب والقبطان نبيل عبد الوهاب "ابطال عملية تدمير ميناء إيلات" والقبطان محمود سعد "من أبطال تدمير حفار أبيدجان" .. كما يتحدث فى الصالون اللواء مختار الفار من أبطال الصاعقة واللواء أ.ح محمود متولى من القوات البحرية، يسبق الصالون عرض "مسرحية الليلة الكبيرة" بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح.

وفى قبة الغوري "بشارع الأزهر" تستمر عروض فرقة التنورة التراثية، وفي مركز إبداع الطفل ببيت العيني "خلف الجامع الأزهر" تقام ورشة كاريكاتير بعنوان " لعب وكاريكاتير" باستخدام اشكال واحجام مختلفة من الحروف والأرقام لانتاج أعمال كاريكاتيريةـ ويقدمها خالد المرصفي.

يذكران صندوق التنمية الثقافية استطاع على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

وصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.