برلماني: زيارة مدبولي لليبيا تحقق التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين

أشاد معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبرفقته 11 وزيرًا إلى ليبيا، الثلاثاء، مؤكدا أن الزيارة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بدعم القضية الليبية بجانب تفعيل توصيات الرئيس الأخيرة في هذا الصدد.



وقال محمود، في تصريحات الثلاثاء، إن الزيارة تهدف لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي والسياسي وعودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي قبل أيام مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي شهد بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.



وشدد رئيس لجنة الصناعة على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.



وتوجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين، الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد وصف زيارته إلى طرابلس بالـ"تاريخية بكل المقاييس"، مؤكدًا أنها تسهم في تعزيز العلاقات القوية والطيبة بين البلدين التي تدوم لقيام الساعة، "لأن مصر هي عمق لليبيا، وليبيا هي عمق لمصر".

أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين المصري والليبي، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسى للحكومة الليبية.

وقال مدبولي إن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين المصري والليبي، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسى للحكومة الليبية، معربًا عن سعادته لوجوده على أرض ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه هى أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ فترة كبيرة جدا للأراضي الليبية.

ونقل مدبولي عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحياته وتمنياته لليبيا النجاح والتوفيق في هذه الفترة الفارقة في تاريخ ليبيا الشقيقة.

وأوضح أن مصر في هذه الفترة الفارقة، تؤكد الحرص الشديد والدعم الكامل للمؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضي الليبية بالكامل وتحقيق عملية التنمية والرخاء للشعب الليبي.

ووجه مدبولي الشكر للدبيبة على التصريحات الداعمة في لملف المياه وملف الأمن القومي المصري وحرص ليبيا على دعم مصر بالكامل في هذا الملف الهام وهذا يعكس تأكيد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.

وأوضح أن مصر كانت حريصة كل الحرص خلال فترة السنوات الماضية على دعم ملف الأزمة الليبية ، وقمنا بجهود كثيرة جدا في تحقيق مصالحة.