وزيرة الثقافة: معرض فيصل للكتاب يهدف لنشر الوعي وبناء الإنسان

تفقدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يرافقها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، وبعض قيادات وزارة الثقافة، معرض فيصل التاسع للكتاب المخفض، الذي افتتحه منذ قليل، وتستمر فعالياته حتى 30 من شهر أبريل الجاري، وذلك بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بشارع فيصل بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك في تمام التاسعة مساءً.



وأشارت وزيرة الثقافة، بمعروضات هيئة الكتاب، وقطاعات وزارة الثقافة، المشاركة باصداراتها في المعرض، مؤكدا على أن معارض الكتب تأتي ضمن خطة الدولة، لرفع مستوى الوعي، ونشر المعرفة، وبناء الإنسان.

ولفتت وزيرة الثقافة خلال جولتها بالمعرض إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقه كبيرة في فعاليات الوزارة بمحافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.



وحضر الافتتاح كل من الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، وهشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي، نائب رئيس هيئة الكتاب، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من قيادات الوزارة.



وشهد الافتتاح عروض لفرق التنورة، والمزمار، كما شهد المعرض إقبال كبير من الجمهور عليه قبل الافتتاح، وشارك الأطفال في ورش الرسم والفنون المختلفة المقامة على هامش.

يشارك في معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب ما يقرب من 45 دار نشر بينهم كل من سور الأزبكية وقطاعات وزارة الثقافة، بإصدارات لا يتخطى سعر الكتاب فيها 20 جنيهًا.



ويقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات بمشاركة العديد من الفرق الاستعراضية والعديد من الحفلات التي تحرص الهيئة على تواجدها في كل معرض لبث الروح في جنبات معرض الكتاب، إضافة إلى أن المعرض يشبه أمسية رمضانية ممتدة لمدة عشرة أيام، وذلك بمشاركة العديد من دور النشر المصرية.

يأتي معرض فيصل للكتاب في دورته التاسعة في شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار إحياء عدد من المعارض التي توقف بعضها مسبقًا بسبب جائحة كورونا، وكان قد أقيم معرض الإسكندرية ومعرض زايد للكتاب وأثبتا نجاحهما وتعامل الدولة المصرية مع الجائحة، وهو الأمر الذي شجع على إقامة معارض الكتاب بما فيها معرض القاهرة الدولي والذي ستنطلق فعالياته في 30 من شهر يونيو المقبل.