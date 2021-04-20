السبت.. محمد رمضان ينتهي من تصوير أحداث مسلسل «موسى»

نجاح جماهيري كبير حققه صناع مسلسل "موسي" في موسم دراما رمضان الحالي وذلك بعدما استطاع المؤلف ناصر عبدالرحمن تقديم قصة مختلفة وممتعة فنيًا عن الصعيد وقت الاحتلال الإنجليزي وبمهارة وحرفية شديدة، قدم خلالها المخرج محمد سلامة صورة مبهرة ومختلفة.

انتهاء تصوير المسلسل

وينتهي صنّاع "موسى" وعلى رأسهم محمد رمضان من تصوير أحداث المسلسل السبت المقبل بعد رحلة تصوير طويلة استغرقت قرابة 3 أشهر تم فيها تصوير المشاهد النهائية في أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الاعلامي، علي أن يركز مخرج العمل يعد ذلك في مونتاج حلقات المسلسل، ليتم تسليمها بعد ذلك للقنوات العارضة.

الحلقة 8 من (موسى)

تدور أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل الرمضاني موسى، الذي يعرض على شاشة قناة DMC حول سفر محمد رمضان إلى محافظة الجيزة واستقراره فيها هو وأسرته عقب تدمير قريته في الصعيد بفعل الفيضان، حيث يمتهن حرفة النجارة؛ ليستطيع توفير نفقات أسرته وتغيير مجرى حياته بالكامل عقب لقائه الفنانة سمية الخشاب التي لم تظهر في الأحداث، حتى الآن، ويبدأ رحلة البحث عن شقيقته شفيقة التي تقوم بدورها الفنانة هبة مجدي والتي هربت من أسرتها إلى القاهرة خوفًا من فضيحة حملها من رجل غير زوجها ويعد المسلسل أحد ملاحم الصعيدية في الدراما المصرية.

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل موسى 2021

يمكن للمشاهدين الراغبين في متابعة أحداث مسلسل موسى ضبط إشارة بث تردد قناة دى إم سي على القمر الصناعي المصري نايل سات عبر التردد الجديد على 11449 ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5 حيث يتم عرضه 6:30 مساء على أن يتم عرضه مرتين يوميا الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء والثانية الساعة الحادية عشرة صباحا، بالإضافة إلى عرضه على قنوات أخرى.

أبطال مسلسل موسي

أصبحت أحداث مسلسل موسى الحلقة 8 للفنان محمد رمضان إحدى الكلمات البحثية التي تصدرت مؤخرًا محرك البحث الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية والذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب والفنانة عارفة عبدالرسول والفنان رياض الخولي والفنان مفيد عاشور والفنانة عبير صبري من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وتدور أحداث في أحدى قرى الصعيد التي يديرها الفيضان ويتسبب في غرق الكثير من سكانها.