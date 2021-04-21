نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالمراغة

أحرى أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، زيارة مفاجئة لأعمال مشروعات الصرف الصحي، والأبنية التعليمية بنجوع «الماسخ، وطايع، والشيخ يوسف» بمركز المراغة، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وممثل عن البرنامج الرئاسي مؤسسة «حياة كريمة»، ومنسق وحدة «حياة كريمة» بالديوان العام .

وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن زيارته للمشروعات اليوم جاءت بشكل مفاجئ للتأكد من التزام العاملين بتلك المشروعات بالإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ الأعمال للوقاية من فيروس كورونا، والوقوف على نسب الإنجاز للانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة.

وبدأ «القاضي» جولته بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بنجع طايع، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 40%، ثم تفقد بدء تنفيذ الأعمال بمشروع الصرف الصحي بنجع الشيخ يوسف، وتوجه عقب ذلك إلى مشروع إنشاء المدرسة الثانوية بنجع الماسخ بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه.

وأكد نائب المحافظ، خلال جولته على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة العاملين، لافتًا إلى أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يساهم بقوة في تغيير واقع القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، التقى بعدد من أعضاء مجلس النواب، ومسئولي القطاع الصحي بالمحافظة، في اجتماع لمناقشة مستجدات الوضع الصحي للمحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ .

حضر الاجتماع كلًا من الدكتور أسامة رشاد، المستشار الطبي للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والنائب حاتم مبارك، والنائبة رقية الهلالي، والنائب أحمد عواجة، والنائب خليفة رضوان، أعضاء مجلس النواب، والدكتور إيهاب يوسف، منسق عام غرفة الأزمات بالمديرية.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع ناقش نسب الإشغال بالمستشفيات، واحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، لافتًا إلى أنه جاري زيادة السعة السريرية للعناية المركزة بمستشفى سوهاج العام بعدد 8 أجهزة تنفس صناعي، وجهاز قياس غازات الدم، كما تم زيادة عدد مخارج الأكسجين من 41 مخرج إلى 85 مخرج أكسجين بالمستشفى، وأنه يتم حاليًا العمل على خطة لزيادة مخارج الأكسجين بجميع المستشفيات المتعاملة مع حالات الإصابة بكورونا.



وأكد «الفقي»، خلال الاجتماع، على التطبيق الصارم للقانون بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشددًا على تشميع وغلق الكافيهات والمقاهي المخالفة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقف السيارات والتباعد الاجتماعي في أماكن تجمعات المواطنين.

وأعرب محافظ سوهاج، عن تفاؤله من التعاون المثمر بين أعضاء مجلس النواب، ومديرية الصحة لدعم القطاع الصحي، وتضافر جميع أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على المعوقات وتذليل كافة العقبات في مواجهة الجائحة.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل والفرز والإحالة بالمحافظة وصل إلى 18 مستشفى، خاصة بعد ضم المركز المتخصص للقلب والجهاز الهضمي، ومستشفى سوهاج الجامعي، مشيرة إلى زيادة أعداد أسرة الرعايات على مستوى المحافظة.