الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أنشطة «زاوية الشيخ ماء العينين» بالمغرب خلال رمضان

زاوية ماء العينين
زاوية ماء العينين بالمغرب

أعلنت زاوية الشيخ ماء العينين بالمغرب، عن برنامجها الديني والثقافي خلال شهر رمضان المعظم، حيث تنظم الزاوية بقيادة شيخها لارباس ماء العينين جلسات علمية ودينية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وتعتمد الزاوية على البث الحي المباشر في تنظيم ملتقياتها العلمية والدينية خلال شهر رمضان المعظم.

وقال طالب خير ماء العينين نائب رئيس مؤسسة الشيخ ماء العينين بالمغرب، إن الزاوية تقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان المعظم، خاصة أن الزاوية المعينية لها انتشار واسع داخل الأراضي المغربية، حيث تقوم أفرع الطريقة بتنظيم الآمسيات والفعاليات المختلفة وتستضيف الشيوخ والعلماء والمنشدين المتواجدين داخل الأراضي المغربية.

وتابع "ماء العينين" أن أتباع ومريدي الزاوية المعينية ينتظرون شهر رمضان المعظم بفارغ الصبر، حيث يعتبرونه موسم للنفحات والبركات للجميع، لأن جميع المريدين يتجمعون في خضم الزاوية المعينية.

الجدير بالذكر أن زاوية الشيخ ماء العينين هي زاوية صوفية مغربية  تقع بمدينة السمارة، جنوب المغرب تتكون الزاوية من جزئين منفصلين لكن متجاورين، هما: الزاوية والمسجد.

زاوية ماء العينين تعلن انشطتها الدينية والثقافية المغرب

الأكثر قراءة

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

«الصحة» تتأهب لمواجهة ذروة موجة كورونا الثالثة

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021| أدعية يوم 8

«الضابط الخائن».. «عويس» يمد «الإرهابية» بعنوان وخط سير الشهيد «مبروك»

ماذا قال الإرهابي «عشماوي» في واقعة اغتيال وزير الداخلية الأسبق؟

«كان بيشرب مخدرات ويزني في المقابر».. تفاصيل اتهام عامل باغتصاب جثة ممرضة وحرقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينين في القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تدين محاولات إسرائيل لإخراج المقدسيين من منازلهم

فلسطين تبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة