أنشطة «زاوية الشيخ ماء العينين» بالمغرب خلال رمضان

أعلنت زاوية الشيخ ماء العينين بالمغرب، عن برنامجها الديني والثقافي خلال شهر رمضان المعظم، حيث تنظم الزاوية بقيادة شيخها لارباس ماء العينين جلسات علمية ودينية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وتعتمد الزاوية على البث الحي المباشر في تنظيم ملتقياتها العلمية والدينية خلال شهر رمضان المعظم.

وقال طالب خير ماء العينين نائب رئيس مؤسسة الشيخ ماء العينين بالمغرب، إن الزاوية تقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان المعظم، خاصة أن الزاوية المعينية لها انتشار واسع داخل الأراضي المغربية، حيث تقوم أفرع الطريقة بتنظيم الآمسيات والفعاليات المختلفة وتستضيف الشيوخ والعلماء والمنشدين المتواجدين داخل الأراضي المغربية.

وتابع "ماء العينين" أن أتباع ومريدي الزاوية المعينية ينتظرون شهر رمضان المعظم بفارغ الصبر، حيث يعتبرونه موسم للنفحات والبركات للجميع، لأن جميع المريدين يتجمعون في خضم الزاوية المعينية.

الجدير بالذكر أن زاوية الشيخ ماء العينين هي زاوية صوفية مغربية تقع بمدينة السمارة، جنوب المغرب تتكون الزاوية من جزئين منفصلين لكن متجاورين، هما: الزاوية والمسجد.