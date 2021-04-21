ضبط مواد غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر فى حملة بطنطا

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة حى ثان طنطا، قادها السيد أحمد الحوالة، وطارق شعيب، وخالد دنيا المفتشين بإدارة الرقابه التموينية بالغربية، بالاشتراك مع إدارة الشئون الصحية بحي ثان طنطا، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 23 محضر جنح وإثبات حالة.



تمت الحملة بناءً على توجيهات المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والتحريات السرية التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية ومكافحة الغش التجاري بكافه انواعه بدائرة المحافظة.

ونجحت الحملة فى ضبط عدة مخالفات حيث نجحت في ضبط أحد محلات البقالة بشارع حلقة القطن ثان طنطا وبحيازته 165 عبوة جبن منتهية الصلاحية، و1200كجم زتون مخلل مجهول المصدر، و55 خمس وخمسون عبوة جبن بها تغير في معالم البيانات المدونة علي العبوات بقصد الغش والخداع.

وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 11381 لسنه2021 جنح ثان طنطا والعرض علي النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، في حديث خاص لـ"الدستور"، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

وكانت المديرية قد شنت عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة ادارة مركز ومدينة زفتى تحت إشراف أسامة سعدة، مدير الإدارة، ومحمد سالمان، رئيس الرقابة التموينية، وحسن الزهاوي، رئيس قسم الرقابة التجارية، ومفتشي الإدارة، أمس السبت، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 23 محضر جنح وإثبات حالة.

وحررت الحملة 10 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محال بقالة ومطحن ملح بزفتى وخلافه، وذلك لارتكابهم للمخالفات التموينية مابين مزاولة نشاط بدون ترخيص والغش التجاري وتم ضبط 750 كيلو جرام ملح، وكذلك لغلق محلات بقالة تموينية بمواعيد العمل الرسمية، ولعدم الإعلان عن الأسعار وقت التفتيش وتم وضع الأمر تحت تصرف النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما تم تحرير 13 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وذلك لارتكابهم مخالفات تمونية ما بين تصرف في كمية الدقيق الموجودة بالمخبز وقت التفتيش، وأيضا قيامهم بعملية الاستيلاء على الدعم بعملية الضرب الوهمي، وعدم وجود ميزان حساس وقت التفتيش، وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام و6 جرامات بوزن الرغيف الواحد وقت التفتيش، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات التموينية.

حملات تفتيشية

حملات تفتيشية

حملات تفتيشية

حملات تفتيشية