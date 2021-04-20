الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس حكومة ليبيا يقيم مأدبة إفطار لرئيس الوزراء والوفد المرافق له

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

نظم عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مأدبة إفطار على شرف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد الوزاري والمسئولين المرافقين له، عقب الانتهاء من جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصري والليبى، بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.


من جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربا عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.


والتقط مدبولى ودبيبة الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة الموسيقية التى عزفت عددا من الأغانى المصرية والليبية. 
       

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.


وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.
 

وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة،  ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.
 

وتضمنت وثائق التعاون ايضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات، ووقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.

رئيس الوزراء مصطفي الوحدة الوطنية الليبية

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