مد فترة مواعيد تسليم إجابات الامتحانات للطلاب المصريين في السعودية

أعلنت القنصلية المصرية في جدة مد فترة مواعيد تسليم إجابات الامتحانات لطلاب أبناؤنا في الخارج.



وأكد المكتب الثقافي أنه تم مد فترة تسليم إجابات امتحانات الطلاب تربية وتعليم «أبناؤنا في الخارج» حتى نهاية يوم الأحد 2 مايو 2021، حرصا على صحة أبناؤنا الطلاب والطالبات، والتيسير عليهم، والتزاماً بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



واوضح في بيان له أنه سيتم إرسال بعثات تعليمية لكافة المناطق وتشمل «مكة المكرمة - المدينة المنورة - الطائف - تبوك - ينبع - الباحة - بيشة - عسير - جازان - نجران» لاستلام الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة (سيتم الإعلان عن مواعيد البعثات لاحقاً).



وأشار إلى أنه يستمر المكتب الثقافي في استقبال مظاريف إجابات الامتحانات المرسلة من ولي الأمر المتواجد داخل السعودية عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرةعلى خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.