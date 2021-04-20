وزيرة الثقافة تفتتح معرض فيصل للكتاب في دورته التاسعة (صور)

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض فيصل التاسع للكتاب المخفض، والذي تستمر فعالياته حتى 30 من شهر أبريل الجاري، وذلك بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بشارع فيصل بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك في تمام التاسعة مساءً.



حضر الافتتاح كل من الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، وهشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي، نائب رئيس هيئة الكتاب، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من قيادات الوزارة.



وشهد الافتتاح عروض لفرق التنورة، والمزمار، كما شهد المعرض إقبال كبير من الجمهور عليه قبل الافتتاح، وشارك الأطفال في ورش الرسم والفنون المختلفة المقامة على هامش.

يشارك في معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب ما يقرب من 45 دار نشر بينهم كل من سور الأزبكية وقطاعات وزارة الثقافة، بإصدارات لا يتخطى سعر الكتاب فيها 20 جنيهًا.



ويقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات بمشاركة العديد من الفرق الاستعراضية والعديد من الحفلات التي تحرص الهيئة على تواجدها في كل معرض لبث الروح في جنبات معرض الكتاب، إضافة إلى أن المعرض يشبه أمسية رمضانية ممتدة لمدة عشرة أيام، وذلك بمشاركة العديد من دور النشر المصرية.



يتم تطبيق فكرة جديدة لأول مرة في معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب وهي "كتاب ستوك"، ويقصد بها أن جميع الكتب والمؤلفات التي سيتم عرضها تكون قد صدرت قبل عام 2016.



يأتي معرض فيصل للكتاب في دورته التاسعة في شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار إحياء عدد من المعارض التي توقف بعضها مسبقًا بسبب جائحة كورونا، وكان قد أقيم معرض الإسكندرية ومعرض زايد للكتاب وأثبتا نجاحهما وتعامل الدولة المصرية مع الجائحة، وهو الأمر الذي شجع على إقامة معارض الكتاب بما فيها معرض القاهرة الدولي والذي ستنطلق فعالياته في 30 من شهر يونيو المقبل.

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