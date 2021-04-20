يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى محرك البحث العالمي جوجل حتى يضبطون تردد قنوات الأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات لاهاء أبناءهم خلال فترة العزل المنزلي لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2021 و المحتوى الذي تقدمه من خلال شاشتها و الفئات العمرية المستهدفين من القناة

تردد قناة كراميش الجديد 2021

في ظل العزل المنزلي الذي فرضه علينا فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين مما اضطرنا إلى العزل المنزلي كبارا وصغارا لمنع انتشار الفيروس القاتل بين أفراد الأسرة الواحدة لذلك لجأ بعض أولياء الأمور إلى ضبط إشارة بث قناة Karamesh عبر القمر الصناعي المصري نايل سات عبر ترددها الجديد على 11605 و واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 27500 و معدل الترميز 5/6 حيث تقدم مجموعة هائلة من مسلسلات الرسوم المتحركة والأناشيد وأغاني الأطفال



المحتوى الذي تقدمه قناة كراميش

قناة كراميش للأطفال من قنوات الأطفال والتي تقدم محتوى ترفيهي مميز حيث تعرض عبر شاشتها مجموعة من رسوم متحركة " كارتون" وأغاني مميزة للأطفال تبث مجموعة من القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الصغار بالإضافة إلى المعلومات الثقافية وعلمية التي تنشأهم في بيئة صالحة.

يلجأ بعض الآباء والأمهات لتكوين شخصية الصغار وزرع صفات حميدة بهم عن طريق متابعة المحتوى الذي تقدمه القناة عبر شاشتها الفضائية على مدار ال 24 ساعة دون توقف

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نبذة عن نشأة وتطور قناة Karamesh الفضائية

يمكن ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2021 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي نشأت عام منذ 12 عاما في 15 فبراير 2009 على يد مالكها ومديرها وسيم عواد وتم بث إشارتها من دولة الأردن للأطفال بكافة بلدان الوطن العربي حيث حظيت على نسب مشاهدة عالية في فترة زمنية وجيزة لمع خلالها مجموعة من أبرز نجوم غناء الأطفال أبرزهم بشرى عواد ووسيم عواد و مجاهد هشام و محمد عدوي و سجى وليد حمادة و حنان طريطوري