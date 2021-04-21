الأربعاء 21 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة المنوفية» يترأس اجتماع منسقى لجنة الزمالة المصرية للمستشفيات

اجتماع الصحه بالمنوفيه
اجتماع الصحه بالمنوفيه

ترأس الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الفرعية للزمالة المصرية بمحافظة المنوفية، مع منسقي الزمالة بمستشفيات الصحة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، بحضور الدكتورة سمر السيد مسئول التدريب بوزارة الصحة، ومنسق عام الزمالة المصرية بالمحافظة، ومنسقي الزمالة بالمستشفيات، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، لتطبيق مشروع الزمالة المصرية بجميع المستشفيات بالمحافظة، وناقش وكيل الوزارة آلية اعتماد بعض الأقسام الطبية بمستشفيات المحافظة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وآلية اعتماد المدربين، من داخل وخارج المستشفيات ضمن البرنامج.

كما قام منسق عام الزمالة بشرح تفصيلي لمشروع تطوير الزمالة المصرية، وشرح المهام الوظيفة لكل منسق داخل المستشفيات، ووجه وكيل الوزارة بمتابعة العملية التدريبية لأطباء الزمالة بمستشفيات المحافظة، والتغلب على كافة المعوقات، وقام كل عضو باللجنة الفرعية للزمالة بشرح وتدريب المنسقين على المهام المطلوبة منهم داخل المستشفيات.

يذكر أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للارتقاء بمستوى الأطقم الطبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية والعنصر البشري بجميع المستشفيات، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وعلى صعيد متصل قام  الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفيه بمتابعة لسير العمل بالمستشفي  السادات العام حيث تم  المرور علي المستشفي للاطمئنان على سير العمل ويتبين علي تواجد الأطباء والتمريض ف أماكن عملهم وكذالك تم التأكد من تواجد الخدمات المعاونه الاطقم الطبيه في محل عمالها ولا يوجد باي شكل من الأشكال وبشكل قاطع وجود مرافقين لحالات العزل بالمستشفى سواء بالعنايه المركزه أو الداخلي كما تم التأكد من نظافه المستشفي وحسن سير العمل. 

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