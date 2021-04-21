إحالة مأمور ضرائب إلى المحكمة التأديبية لمحاولته إشعال النار في زميله بالمنوفية

في واقعة غريبة من نوعها ومؤسفة قررت النيابة الإدارية بالمنوفية إحالة مأمور ضرائب إلى المحكمة التأديبة، بسبب محاولته إشعال النار في زميله داخل العمل، بعدما سكب عليه البنزين، لولا تدخل زملاءه وإنقاذ حياة زميلهم.

تعود أحداث الواقعة عندما قام "ع،س،س" مأمور ضرائب بمأمورية السادات للقيمة المضافة، بمخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بسكب البنزين على زميله "ه‍، ع، ع" مأمور ضرائب قيمة مضافة، بمقر عمله بمأمورية الضرائب القيمة المضافة في السادات.



وطلبت النيابة الإدارية في تقرير الإتهام الموجه إلى المحكمة التأديبة، تحديد جلسة لمحاكمة المتهم المذكور لمخالفته القانون، وفق المواد 61,62 من القانون رقم 81 لعام 2016 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته والمادة 14، من القانون رقم 117/1968بشأم إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانونين رقمي 171/81, 12/1989والمادتين رقمي 15 أولًا ، 19/1 من القانون 1972بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون136/1984.