الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نسل الأغراب: ظهور أحلام الجريتلي وطبول الحرب تدق في الحلقة 8

مسلسل نسل الأغراب
مسلسل نسل الأغراب

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل نسل الأغراب العديد من المشاهد المثيرة، وسط أحداث غير متوقعة من ظهور الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي وانتشار الذعر والخوف بين أهالي البلدة، بسبب دق طبول الحرب بين غفران وعساف.

ظهور أحلام الجريتلي

بدأت أحداث نسل الأغراب من حيث انتهت الحلقة السابقة وهو مشهد دخول أحمد السقا "عساف" للمنزل الذي يخبئ فيه والدة أمير كرارة "غفران" والتي تجسدها الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية أثناء تصوير المشاهد الأخيرة للعمل، ويفاجئ عساف من ملامحها التي سيطرت عليها تقدم العمر بشكل ملحوظ، وألقت باللوم عليه عندما علمت أنه هو مَن قام بخطفها، طالبة منه أن يتركها لتعود لابنها “غفران"، إلا أنه رفض بشدة وأعرب لها عن كرهه الشديد لابنها.

طبول الحرب تدق في الحلقة 8

سيطرت حالة من الخوف والذعر بين العائلات وأهل البلدة، بسبب دق طبول الحرب بين “غفران” و"عساف" اللذان يتعركان، وتدخل أفراد العائلة لتهدئة الأوضاع إلا أنهما يصران على العراك والأخذ بالثأر وقتل بعضهما البعض، ورغم التحذيرات والتدخلات الا انهما قررا المواجهة بمبدأ “البقاء للأقوى”.

هجوم مفاجئ من غفران على أرض عساف 

قرر “غفران" بشن الحرب على أن يبدأ بالهجوم على “عساف” بعدما خذره واعطاه مهلة لمغادرة بلدهم، الا أن الأخير أصر على المواجهه، ليهجم "غفران" ورجاله على عساف أثناء جلوسه في أرضه مع غجر ظلط، وبدأت المعركة بينهما وسط سقوط ضحايا بسبب استخدام الاسلحة، وانتهت احداث الحلقة على مشهد المواجهة بين غفران وعساف، ومن المتوقع ان تكشف لنا الحلقة التاسعة المقبلة مَن سيفوز وينتصر في هذه المعركة؟

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