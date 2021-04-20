الأنبا يؤانس يترأس تسبحة الصوم الكبير بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم، صلوات تسبحة منتصف الليل بالصوم الكبير وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.

شاركه في صلوات التسبحة كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط؛ للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما شارك في فعاليات الإجتماع العام الإسبوعي بالكنيسة ذاتها.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها المعروف باسم "الصوم الكبير"، الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الثانية عشر من بعد منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.