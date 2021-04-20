رئيس حكومة الوحدة الليبية: إعادة فتح السفارة المصرية عقب عيد الفطر

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على فتح السفارة المصرية بطرابلس عقب عيد الفطر المبارك.

وقال الدبيبة - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تلا جلسة مباحثات موسعة عقدت بينهما اليوم الثلاثاء- إنه جرى الاتفاق مع مصر على إعادة الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى القاهرة، حيث ستحط غدا طائرة ليبية، على أرض مطار القاهرة الدولي.

وكان الجانبان المصري والليبي، قد اتفقا خلال جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين، على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ 2009.

وأكد رئيسا وزراء البلدين، أهمية مراجعة الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل، من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأشار الجانبان إلى ما تم التوافق عليه خلال المباحثات الثنائية بين وزيري القوى العاملة في الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن هذا الملف سيشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة.

وفي مجال الطاقة استعرض وزيرا كهرباء مصر وليبيا ما تم التوافق بشأنه في ملف الربط الكهربائي، ومساهمة الشركات المصرية في إنشاء محطات توليد كهرباء في ليبيا، حتى تستفيد من التجربة المصرية الرائدة في حل مشكلة نقص الطاقة.

وفى مجال الصحة، أشارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى ما سوف تسهم به الوزارة في دعم قطاع الصحة في ليبيا، لا سيما في مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية للمساهمة في تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبي في ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

وفى مجال الإسكان، أبدى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الاستعداد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وتنفيذ مشروعات إسكان بمستوى عالٍ من الكفاءة وفي فترة زمنية قصيرة، فضلا عن المساهمة في تحديث وتطوير قطاع المياه ومحطات الصرف الصحي في ليبيا.

وفي مجال التبادل التجاري، تم الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات المصرية في بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين.

وفى مجال النقل، أكد وزير النقل كامل الوزير، أن الوزارة والحكومة المصرية ستضمن استلام الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء في ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية، معربا عن استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية.

وأعرب رئيسا وزراء البلدين عن سعادتهما بحجم ما تم التوافق عليه بين الوزراء من الجانبين، حيث قال رئيس الوزراء الليبي مخاطبا الوفد المصرى "لقد فتحنا الطريق وأنتم أول الداخلين".