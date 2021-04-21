إيقاف صيدلى وإحالته للتحقيق بعد مشادة بينه وبين مريض بتأمين صحى الغربية

قرر الدكتور رائف يوسف مدير عام التأمين الصحي بالغربية، إيقاف صيدلي بعيادة على بن طالب عن العمل بسبب حدوث مشاده بينه وبين مريض مسن وتحويل الواقعة كاملة للشئون القانونية للبدء في التحقيقات.

كانت عيادة علي بن طالب بمدينة طنطا التابعة لمديرية التأمين الصحي بالغربية شهدت تعدي طبيب صيدلي على مسن مريض أثناء صرف الدواء الشهري المخصص له ما أدى إلى دخول المسن في وعكة صحية، وتم متابعته من قبل القيادات الطبية بالتأمين حتى الاطمئنان عليه.

وأوضح شهود عيان الواقعة أن الطبيب الصيدلي خرج من الصيدلية، وقام بدفع المريض ما أدى إلى دخوله في وعكة صحية وتسبب في تجمهر العشرات من المرضى في محاولة التعدي على الطبيب.