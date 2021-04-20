«الصحة» توضح إرشادات مكافحة السمنة

حددت وزارة الصحة والسكان، عدة إرشادات لمكافحة السمنة.



وشددت وزارة الصحة والسكان على التقليل من الأطعمة عالية الدهون؛ كالزبدة والسمن الصناعى والجلد والدهن واللحوم المصنعة والأجبان كاملة الدسم، مطالبة باستبدالها بالدهون الصحية مع مراعاة عدم الإكثار منها زيت الزيتون والزيت الحار، والسودانى على أن تكون الكمية لا تتجاوز كبشة اليد، بالإضافة إلى تناول الأسماك مرتين فى الأسبوع، بالإضافة إلى الامتناع عن تناول القشطة والمايونيز.



ونصحت وزارة الصحة والسكان بالتركيز على تناول الفواكه والخضروات، اللحوم قليلة الدهن، الدجاج منزوع الجلد، الحليب خالى الدسم.



كما نصحت وزارة الصحة بالتقليل من الأطعمة عالية الكربوهيدرات كالخبز والأرز والمكرونة والبطاطا، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الماء بمعدل من ٢ لـ ٣ لتر يومياً.



ونصحت الوزارة بممارسة الرياضة بإستمرار كالمشى السريع والجرى والسباحة، وتقليل الملح إلى الحد المعقول، ومتابعة الوزن دورياً.

وناشدت الوزيرة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، بالتوجه إلى المستشفيات للحصول على أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة تكفي 3 أشهر ، كما ناشدتهم بالمشاركة في مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" وأهمهم المواطنين الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين وخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.